В коробке находятся белые, чёрные и красные кубки. Всего 50 штук. Белых в 11 раз больше,чем чёрных. красных меньше белых,но больше чёрных. Сколько красных кубков находятся в коробке?

Математика

В коробке находятся белые, чёрные и красные кубки. Всего 50 штук. Белых в 11 раз больше,чем чёрных. красных меньше белых,но больше чёрных. Сколько красных кубков находятся в коробке?

Автор: Гость