В коробке находятся белые, чёрные и красные кубки. Всего 50 штук. Белых в 11 раз больше,чем чёрных. красных меньше белых,но больше чёрных. Сколько красных кубков находятся в коробке?

Математика
В коробке находятся белые, чёрные и красные кубки. Всего 50 штук. Белых в 11 раз больше,чем чёрных. красных меньше белых,но больше чёрных. Сколько красных кубков находятся в коробке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Допустим черных кубиков x,а красных у11x+x+y=5050-12x<11x50-12x>xПолучаем: 50<23x                 50>13xРаз число x целое и положительное,значит оно может быть равно только 3.Поэтому-Ответ:красных шариков было 14,черных 3 и белых 33.  

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