Фонетический разбор слова Шили. Срооочно надо! Пожалуйста помогите

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Фонетический разбор слова Шили. Срооочно надо! Пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 слога (ш ы л' и) ш-(ш)-согласн,тверд,парн,глух,парн и-(ы)-гласн,ударн л-(л')-согласн,мягк,парн,сонорн и-(и)-гласн,безуд 4буквы,4звука
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