Фонетический разбор слова Шили. Срооочно надо! Пожалуйста помогите
Русский язык
Фонетический разбор слова Шили. Срооочно надо! Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 слога (ш ы л' и) ш-(ш)-согласн,тверд,парн,глух,парн и-(ы)-гласн,ударн л-(л')-согласн,мягк,парн,сонорн и-(и)-гласн,безуд 4буквы,4звука
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни буквы обозначающие безударный гласный звук в корне слова Лисичка, доми??, золото, море,мясной,большой
Математика
Биология
Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает желтое потомство. Какое потомство следует ожидать от двух геторозиготных особей