Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает желтое потомство. Какое потомство следует ожидать от двух геторозиготных особей
Биология
Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает желтое потомство. Какое потомство следует ожидать от двух геторозиготных особей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано A-ген желтого цвета а-ген белого цвета Решение Р ♂ Аа х ♀ Aа G А а А а F1 AA Aa Aa аа Ответ-таким образом соотношении в потомстве по генотипу будет-1 АА :2Аа :1аа Соотношении по фенотипу будет 3 желтого цвета:1 белого цвета
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