Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает желтое потомство. Какое потомство следует ожидать от двух геторозиготных особей

Биология
Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает желтое потомство. Какое потомство следует ожидать от двух геторозиготных особей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано A-ген желтого цвета а-ген белого цвета Решение Р         ♂ Аа       х          ♀ Aа G          А  а                     А  а F1            AA  Aa Aa    аа Ответ-таким образом соотношении в потомстве по генотипу будет-1 АА :2Аа :1аа Соотношении по фенотипу будет 3 желтого цвета:1 белого цвета

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. составить по задаче схему рассуждений и решить её. На путь из одного города в другой автомобилист потратил 12 ч. Из них шестую часть от отдыха...
Ответить
Русский язык
Лексический разбор слова Приютилось. "Однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно в ящике меж камней и глиной"
Ответить
Математика
Автобуста орта жастары 24 жас бірнеше жолаушы бар.автобусқа жастарының қосындысы 69 жас 2 жолаушы мінгенде ондағы жолаушылардың орта жастары 25 жас...
Ответить
Химия
1.Смешай столовою ложку сухого молока и речного песка. Пересыпьте смесь в стакан с водой, но не перемешивайте. Для того чтобы песок полностью осел ...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 970
Ответить