1.Смешай столовою ложку сухого молока и речного песка. Пересыпьте смесь в стакан с водой, но не перемешивайте. Для того чтобы песок полностью осел на дно, осторожно постучите по внешней стенке стакана ложкой. Какой из компонент...
Химия
1.Смешай столовою ложку сухого молока и речного песка. Пересыпьте смесь в стакан с водой, но не перемешивайте. Для того чтобы песок полностью осел на дно, осторожно постучите по внешней стенке стакана ложкой. Какой из компонентов смеси остался на поверхности воды? Почему? 2. В стеклянный стакан насыпьте немного порошка для чистки посуды и налейте полстакана воды. Образуется мутная смесь. Жидкость станет прозрачной только на следующий день. Почему смесь отстаивается так долго? 3. Приведите примеры способов фильтрования воздуха, которые используются в быту и на производстве.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. песок опустился на дно потому что плотность его больше плотности воды 1550> 1000. На поверхности плавает сухое молоко , так как его плотность меньше плотности воды 660 <1000 2. Стиральный порошок составит из мелких частиц, при смешивании с водой образуется взвесь. Время ее растворения зависит от коэффициента растворимости 3. На производствах часто употребляется промышленная вентиляция, которая засасывает загрязненный воздух и, прогоняя его через фильтры, очищает от грязи и пыли. В быту в квартирах и домах вентиляцию заменяют кондиционеры. Часто на производствах труженики используют индивидуальные средства защиты дыхания, начинаем от обычных марлевых повязок и заканчивая противогазами.
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