Запиши свой вопрос здесь (кратко и понятно - для отличного ответа) (y+2)-2y(y+2)

Алгебра
Запиши свой вопрос здесь (кратко и понятно - для отличного ответа) (y+2)-2y(y+2)
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Автор: Гость
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Гость:
Видимо вы хотите разложить на множители. Тогда будет:
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