Поставь между четвёрками знаки дйствия и скобки так,чтобы получились верные раве??ства. 4 4 4 4=5 4 4 4 4=6 4 4 4 4=7 4 4 4 4=8 4 4 4 4=9 4 4 4 4=10 4 4 4 4=2 lt;spangt;4 4 4 4=4 lt;/spangt;4 4 4 4=10
Математика
Поставь между четвёрками знаки дйствия и скобки так,чтобы получились верные раве??ства. 4 4 4 4=5 4 4 4 4=6 4 4 4 4=7 4 4 4 4=8 4 4 4 4=9 4 4 4 4=10 4 4 4 4=2 lt;spangt;4 4 4 4=4 lt;/spangt;4 4 4 4=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+4-4-4=0 4:4+4-4=1 4:4+4:4=2 (4+4+4):4=3 4+(4-4)*4=4 (4*4+4):4=5 (4+4):4+4=6 4+4-4:4=7 4*4-4-4=8 4:4+4+4=9
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