Выполни действия а) 42,165-22,165:(0,61+3,42)
Математика
Выполни действия а) 42,165-22,165:(0,61+3,42)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42,165 - 22.,165 : (0,61 + 3,42)= 42,165 - 22,165 : 4,03 = 42,165 - 5,5 = 36,665
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