Составь и реши уравнения a) На сколько надо умножить 60 что-бы получилось 4320 б) Ка??ое число надо разделить 700 что-бы получилось 506 в) На сколько надо разделить 8500 что-бы получилось 500

Математика

Составь и реши уравнения a) На сколько надо умножить 60 что-бы получилось 4320 б) Ка??ое число надо разделить 700 что-бы получилось 506 в) На сколько надо разделить 8500 что-бы получилось 500

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