Составь и реши уравнения a) На сколько надо умножить 60 что-бы получилось 4320 б) Ка??ое число надо разделить 700 что-бы получилось 506 в) На сколько надо разделить 8500 что-бы получилось 500
Математика
Составь и реши уравнения a) На сколько надо умножить 60 что-бы получилось 4320 б) Ка??ое число надо разделить 700 что-бы получилось 506 в) На сколько надо разделить 8500 что-бы получилось 500
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*х=4320 х=4320/60 х=72 х/700=506 х=700*506 х=354200 8500/х=500 х=8500/500 х=17
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