Турист за 2 дня прошел 45 километров в первый день он прошел 2 пятых пути какое расстояние он прошел во второй день
Математика
Турист за 2 дня прошел 45 километров в первый день он прошел 2 пятых пути какое расстояние он прошел во второй день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего путь 45 километров, разобьём его на 5 частей: 45/5=9 километров 1 часть. В первый день турист прошёл две части от всего пути: 9*2=18 км. Во второй день турист прошёл 3 части пути: 9*3=27 км.
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