Вычеслите (55/57-51/95):129/133
Математика
Вычеслите (55/57-51/95):129/133
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(55/57-51/95):129/133=854/1935 1) 55/57-51/95=55*5/285-51*3/285=275/285-153/285=122/285 2) 122/285 :129/133=122*133/285*129=16226/36765=854/1935
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