Разговаривает залаила идет падает могут сообщить скажите летит заметила оповестила услышала ОПРЕДЕЛИТЬ: вид,спрежения,лицо,наклонение.
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Разговаривает залаила идет падает могут сообщить скажите летит заметила оповестила услышала ОПРЕДЕЛИТЬ: вид,спрежения,лицо,наклонение.
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