Разговаривает залаила идет падает могут сообщить скажите летит заметила оповестила услышала ОПРЕДЕЛИТЬ: вид,спрежения,лицо,наклонение.

Русский язык
Разговаривает залаила идет падает могут сообщить скажите летит заметила оповестила услышала ОПРЕДЕЛИТЬ: вид,спрежения,лицо,наклонение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пока не прошла эту тему не если помагла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выбери верную запись числового выражения. произведение суммы чисел 12 и 10 и разно??ти чисел 30 и 3. 1) 12 * 30 - 10 * 3 2) (12+10) * (30-3) ...
Ответить
Литература
Что может быть правдой и не правдой сказке 12 месяцев
Ответить
Алгебра
Упростить выражение {3*a/(4-a)-6*a/(a^2+16-8*a)}:a/(4-a)
Ответить
Русский язык
Как нарисовать звуковую схему слова маяк
Ответить
Алгебра
В и г срочно очень пожалуйста
Ответить