Как правильно оформить решение следующей задачи: "Карлсон ежемесячно записывает свой вес. Возможно ли такое, что за любые 5 месяцев подряд его общий вес уменьшался, а в целом по году увеличился? " Понимаю, что такого быть не ...
Математика
Как правильно оформить решение следующей задачи: "Карлсон ежемесячно записывает свой вес. Возможно ли такое, что за любые 5 месяцев подряд его общий вес уменьшался, а в целом по году увеличился? " Понимаю, что такого быть не может, поскольку для того чтобы за любые анализируемые 5 месяцев подряд его общий вес уменьшался, в каждой из восьми, если выбирать последовательно, скользящих выборок по 5 цифр, среднее значение должно быть меньше среднего значения из предыдущей выборки. Если, например, первоначальный вес Карлсона равен 60 кг, то среднее значение каждой выборки (за 5 произвольных месяцев), должно быть хотя бы незначительно, но меньше 60, т.е. разность между суммами чисел в любой 5-е которые меньше 60 и теми, которые превышают 60, должна быть положительной. Следовательно по году среднее арифметическое не может быть больше 60. Правильно ли я мыслю?
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