Вычисли : 3км.- 827м. +25км 96м-19км 901м=
Математика
Вычисли : 3км.- 827м. +25км 96м-19км 901м=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем все в метры 3000м-827м+25096м-19901м=7368 метров Если ответ нужен в киллометрах, то 7368=7км 368м Ответ:7 км 368 м
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