Столовую привезли 4 корзины яблок по 20 килограмм в каждой ящик бананов масса которого 10 килограмм во сколько раз яблок больше чем бананов

Математика

Столовую привезли 4 корзины яблок по 20 килограмм в каждой ящик бананов масса которого 10 килограмм во сколько раз яблок больше чем бананов

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