Столовую привезли 4 корзины яблок по 20 килограмм в каждой ящик бананов масса которого 10 килограмм во сколько раз яблок больше чем бананов
Математика
Столовую привезли 4 корзины яблок по 20 килограмм в каждой ящик бананов масса которого 10 килограмм во сколько раз яблок больше чем бананов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*20=80кг 80:10=8 Ответ: в 8 раз меньше
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