В треуголникеСДЕ с углом Е=32°проведена бессектрисаСF,СFД=72° гайдите Д
Геометрия
В треуголникеСДЕ с углом Е=32°проведена бессектрисаСF,СFД=72° гайдите Д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уг CFD=FEC+FCE 72=32+FCE FCE=72-32=40 так как CF биссектриса FCE=DCE/2 DCE=2FCE=2×40=80 Так как сумма углов в треугольнике равна 180, то CDE=180-80-40=60
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