Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2,5% годовых, если первоначальный вклад 13000 р. ?
Математика
Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2,5% годовых, если первоначальный вклад 13000 р. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2,5 % 13000-100% 1) 2,5 * 13000=32 500 2 ) 32 500 : 100=325 Ответ :325.
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