Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2,5% годовых, если первоначальный вклад 13000 р. ?

Математика
Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2,5% годовых, если первоначальный вклад 13000 р. ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2,5 % 13000-100%   1) 2,5 * 13000=32 500  2 ) 32 500 : 100=325                                          Ответ :325.
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