Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2,5% годовых, если первоначальный вклад 13000 р. ?

Математика

Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2,5% годовых, если первоначальный вклад 13000 р. ?

Автор: Гость