10 пословиц и поговорок с глаголами 2 лица единственного числа и раскрыть смысл 1-ной.

Гость: Гость:

Скажи, кто твои друзья, и я скажу , кто ты (по нашим друзьям и близким оценивают и нас самих) Ты ему слово, а он тебе десять Он просит -плачет, а ты реви-не давай Ты с бородой, да я и сам- с усам Берись за то, к чему ты годен Не буди спящего пса: пес спит, а ты мимо Не ты смерти ищешь- она сторожит Ты задело, а дело-за тебя Ты считай, а волк придет-свое сочтет У попа-да захотел ты кутьи