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+ если правильно и - если непраильно
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+ если правильно и - если непраильно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+,б-,в-,г+.Кстати не непраильно,а неправильно.
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