Какую роль играли бояре в гражданской войне 1205-1245 гг. плиииз очень надо

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Может феодальная война? Боярство, действуя с помощью венгерских и польских феодалов, захватило власть в Галицкой земле. По договору в Спише (1214 г.) венгерские и польские феодалы с санкции папской курии попытались поделить между собой Галицко-Волынскую Русь. Однако народные массы сорвали эти расчёты. В результате охватившего страну народного восстания венгерские гарнизоны были изгнаны.На Волыни при поддержке служилых бояр и горожан утвердились князья Даниил и Василько Романовичи, с боем вытеснившие польских феодалов из пределов Русской земли (1229 г.). Войска Даниила при активной помощи горожан нанесли венгерским феодалам и галицким боярам ряд поражений. Захваченные боярские земли князь Даниил роздал дружинникам-дворянам. Он поддерживал дружественные отношения с Литвой и Мазовией, а также с австрийским герцогом Фридрихом II, враждебным Венгрии. Борьба за независимость Галицкой Руси была кровопролитной и тянулась долгие годы. Лишь в 1238 г. Даниил окончательно овладел Галицким княжеством, а затем и Киевом, соединив таким образом под своей властью обширные земли Юго-Западной Руси