Лексический разбор слова Приютилось. "Однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно в ящике меж камней и глиной"
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Лексический разбор слова Приютилось. "Однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно в ящике меж камней и глиной"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приютилось(что сделало?)-глагол.н.ф.-приютиться пост.признаки:2 спр.,сов.вид,возвратный,непереходный непост:ср.р.,ед.ч.,3 л.,изъявит.наклонение,прош.время синт. роль-сказуемое
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