Лексический разбор слова Приютилось. "Однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно в ящике меж камней и глиной"

Русский язык

Лексический разбор слова Приютилось. "Однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно в ящике меж камней и глиной"

Автор: Гость