Помогите решить уравнение: Можно побыстрее очень надо. 4класс х-28=58+37 х*8=80*12
Математика
Помогите решить уравнение: Можно побыстрее очень надо. 4класс х-28=58+37 х*8=80*12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х-28=58+37 58+37=95 х=95-28 х=67 2)х*8=80*12 80*12=960 х=960/8 х=120
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