Решите неравенство 5x + 2 gt;= 7 2y - 3 lt; 11 3y+7 lt;= 1 - 5y 14lt;=2 -2 (x - 1)
Математика
Решите неравенство 5x + 2 gt;= 7 2y - 3 lt; 11 3y+7 lt;= 1 - 5y 14lt;=2 -2 (x - 1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5х≥7-2 5х≥5 х≥1 2)2у<11+3 у<7 3)3у+5у≤-6 8у≤-6 у≤-0,75 4)14≤2-2х+2 14≤4-2х 10≤-2х х≤-5
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