Фонетический разбор слова властный

Гость: Гость:

в — [в] — согласный, парный звонкий, парный твёрдый л — [л] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а — [а] — гласный, ударный с — [с] — согласный, парный глухой, парный твёрдый т — не образует звука в данном слове н — [н] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый ы — [ы] — гласный, безударный й — [й’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий В слове 8 букв и 7 звуков.