Приведите примеры знаний: 1.Практического знания; 2. Здравого смысла; 3. Искусства(х??дожественного знания/освоения мира);4. Паранауки; 5. Научного знания; 6. Социального знания
Обществознание
Приведите примеры знаний: 1.Практического знания; 2. Здравого смысла; 3. Искусства(х??дожественного знания/освоения мира);4. Паранауки; 5. Научного знания; 6. Социального знания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравый смысл - гроза - это когда темнеет, мелькает молния и гремит гром; практическое - примета "глухой гром - к тихому дождю"; художественное - гроза - это прекрасно, впечатляюще ( с т.зр. художника или поэта); научное - гроза - электрическое атмосферное явление; паранаука - с помощью философского камня можно любой металл превратить в золото.
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