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Здравый смысл - гроза - это когда темнеет, мелькает молния и гремит гром; практическое - примета "глухой гром - к тихому дождю"; художественное - гроза - это прекрасно, впечатляюще ( с т.зр. художника или поэта); научное - гроза - электрическое атмосферное явление; паранаука - с помощью философского камня можно любой металл превратить в золото.