Найдите среднее арифметическое,размах,моду,медиану ряда чисел:17;19;5;41;47;13;19

Алгебра
Найдите среднее арифметическое,размах,моду,медиану ряда чисел:17;19;5;41;47;13;19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднее арифметическое-161:7=23 Размах:47-5=42 Мода:19 Медиана-распределить числа в порядке возрастания и найти те,что в середине:5,13,17.19.19.41.47-мода:19
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