фонетический разбор слов:руд,труд,прапрадед,взвесив. пожалуйста помогите(((((

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Руд-1слог,ударение на У Р-[p]-согласный,звонкий,непарный,твердый У-[у]- гласный,ударный Д-[д]-согласный,звонкий,парный,твердый. 3 буквы,3 звука. Труд-1 слог,ударение на У Т-[т]-согл.,глух.,непар.,тв. Р-[p]-согласный,звонкий,непарный,твердый У-[у]- гласный,ударный Д-[т]-согласный,глух.,парный,твердый. 4-буквы,4-звука. Прапрадед-зслога(пра-пра-дед)Ударение на вторую А. П-[п]-согл.,глух.,парн.,тв. Р-[р]-согласный,звонкий,непарный,твердый А-[а]-гласн.,безуд. П-[п]-согл.,глух.,парн.,тв. Р-[р]-согласный,звонкий,непарный,твердый А-[а]-гласн.,ударный Д-[т]-согласный,глух.,парный,твердый. 7б,7зв. Взвесив_2слога(взве-сив_ Ударение на Е В-[в]-согл.,звонк,парн.,твердый З-[з]-согл,зв.,парн,тв. В-[в]-согл.,звонк,парн.,твердый Е-[е]-гласный,ударный. С-[с]-согл,парн,мягк,глух И-[и]-гласн,безуд. В-[ф]-согл.,глух,парн.,твердый 7б,7зв.