Фонетика слово :вкусный . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Фонетика слово :вкусный . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в — [ф] —согл., глух., тв. к — [к] —согл., глух., тв. у — [у´] —гл., ударн. с — [с] —согл., глух., тв. н — [н] —согл., зв. непарн. (сонорный), тв. ы — [ы] —гл., безуд. й — [й’] —согл., зв. непарн. (сонорный), мягк. непарн.
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