(a-ab):a деление многочлена на одночлен
Алгебра
(a-ab):a деление многочлена на одночлен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A(1-b):a=1-b надо вынести a за скобку, потом сократить
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