Соедини точки и узнаешь,какое животное живёт у Джейн.Раскрась отгаданное животно??.Пользуясь рисунком,закончи предложение.1)Jane has got a.....

Английский язык
Соедини точки и узнаешь,какое животное живёт у Джейн.Раскрась отгаданное животно??.Пользуясь рисунком,закончи предложение.1)Jane has got a.....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jane has got a rabbit
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