Определи лицо, число и падеж местоимений. Играю с ним, думаю о ней, увижусь с тобой, приходил к нему, узнал о них,посмотрел на него, рассказал о вас, отошёл от меня, направился к вам, находился у них.

Гость: Гость:

С ним - творительный падеж (с кем? с чем?), единственное число, 3 лицо (н.ф - он); О ней - П.п (о ком? о чём?), ед.ч, 3 л (н.ф - она); С тобой - Т.п (с кем? с чем?), ед.ч , 2 л (н.ф - ты);К нему - Д.п (к кому? к чему?), ед.ч, 3 л(он) ; О них - П.п, мн.ч , 3 л (они), на него - Р.п, ед.ч, 3 л(он), о вас - П.п, мн.ч, 2 л (вы), от меня - Р . п , ед.ч,1 л (я), к вам - Д . п,мн.ч,2 л (вы), у них - Р.п, мн.ч , 3 л (они)