Ctg^2альфа , если 88sin^2альфа -90cos^2альфа =10
Алгебра
Ctg^2альфа , если 88sin^2альфа -90cos^2альфа =10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 88sin^2a -90cos^2a =10 => 88sin^2a-90(1-sin^2a)=10 => 88sin^2a-90+90sin^2a=10 => 178sin^2a=100 => sin^2=100/178; 2) 1+ctg^2a=1/sin^2a => ctg^2a=1/sin^2a-1 => ctg^2a=178/100-1=0,78
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