Слова сам, каков,таков,кто, -- это местоимение? скажите по порядку каждое слово
Русский язык
Слова сам, каков,таков,кто, -- это местоимение? скажите по порядку каждое слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам это местоимение (я сам) 1 лицо , каков это местоимение и таков тоже ( ты каков, таков), кто тоже местоимение (ты кто)
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