Слова сам, каков,таков,кто, -- это местоимение? скажите по порядку каждое слово

Русский язык
Слова сам, каков,таков,кто, -- это местоимение? скажите по порядку каждое слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам это местоимение (я сам) 1 лицо ,  каков это местоимение  и таков тоже ( ты каков, таков),  кто тоже местоимение  (ты кто)
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