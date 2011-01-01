Формирование новых органов власти Советской России 1917 годы

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Социалистическая революция 1917 года привела страну к изменению государственного строя и соответственно к изменению всех государственных структур дореволюционной России. В этот исторический период начинает зарождаться новый слой советской бюрократии. В связи с этим представляется интересным анализ формирования первых советских государственных органов, в совокупности с существующей на тот момент внутриполитической обстановкой. Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату: Плехова О. А. Становление советского государственного аппарата и формирование советской бюрократии первых послереволюционных лет (1917-1920гг.) [Текст] // Государство и право: теория и практика: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2011 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 56-60.