(формула полной вероятности. Формулы Байеса) По шоссе, возле которого стоит автозаправочная станция, проезжают грузовики, автобусы и легковые машины; их соотношение равно 2:3:5. Вероятность того, что будет заправляться грузовик...

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ДУМАЕМ Два события - выбрать любого из всех автомобилей и чтобы он заправился. РЕШЕНИЕ Будет гораздо легче объяснить задачу, если начать заполнять таблицу по образцу в приложении. Методика расчета двух событий будет понятна. 1. Вероятность первого события - выбрать любого из проезжающих определяется по их соотношению на трассе - обозначаем р1i P1.1=0.2, P1.2=0.3, P1.3 =0.5 2. Вероятность второго события - заправки - дана по условию задачи. P2.1=0.3, P2.2=0.2, P2.3=0.1. По формуле полной вероятности - все возможные варианты. 3. Вероятность заправки любого равна сумме произведений для каждого варианта. Р3 = 0,2*0,3 + 0,3*0,2 + 0,5*0,1 = 0,06+0,06+0,05 = 0,17= Sp 17% - заправится любой (кто-нибудь) - ОТВЕТ Аналогично - не заправится кто-нибудь = 0,83 = Sq. - дополнительно. ПОЛНАЯ вероятность - заправится или нет = 0,17+0,83 = 1 =100%. Теперь по формуле Байеса - какой приедет. По формуле Pi/Sp. для грузовика = 0,06/0,17 = 0,353 = 35,3% и для автобуса = 0,06/0,17 = 0,353 = 35,3% - одинаково с грузовиком. для легковой = 0,05/0,17 = 0,294 = 29,4% - меньше всех. ОТВЕТ: Вероятность что на заправку приедет машина равна у грузовой и автобуса = 35,3%. ДОПОЛНИТЕЛЬНО Заполним такие же графы для приехавших, но не заправившихся и видим, что наибольшая вероятность не заправиться у легковой автомашины = 0,542 = 54,2% -заехал накачать шины или в кафе или ...пр..