Функции: соединительнотканной клетки, яйцеклетки и мышечной клетки
Биология
Функции: соединительнотканной клетки, яйцеклетки и мышечной клетки
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Соединительнотканная клетка - опорная , защитная, формирует стенки органов яйцеклетка - деление, размножение мышечная клетка - сократительная функция
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