Функция зада формулой у=5х+18 определите значение х при у=3
Алгебра
Функция зада формулой у=5х+18 определите значение х при у=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=5x+18 y=3, а значит 5х+18=3. 5х=3-18 5х= -15 х= -3
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