В коробку входит 0,4 конфет.Какое наименьшее количество коробок потребуется для того,чтобы разложить 4,5 кг. конфет?

Математика
В коробку входит 0,4 конфет.Какое наименьшее количество коробок потребуется для того,чтобы разложить 4,5 кг. конфет?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,5:4=1,125 воть. хехех
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