Как разделить две жидкости, если они между собой :

Химия
Как разделить две жидкости, если они между собой :
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если жидкости не смешиваются, то их можно разделить используя делительную воронку или что-нибудь подобное. Если же смешиваются, то тут нужно отталкиваться от свойств этих жидкостей. Возможно, при низких температурах они смешиваются хуже, чем при более высоких - тогда смесь можно охладить и разделить в делительной воронке. Если Вам не жалко одной из этих жидкостей либо третьей - то можно провести экстракцию одного из компонентов этой смеси третьим. Если одной из этих жидкостей немного, то её можно отделить каким-нибудь реагентом. Например простые эфиры сушат (от примесей воды) металлическим натрием. Впрочем, нередки случаи, когда разделение можно произвести только перегонкой (ректификацией) : это основной процесс разделения жидкостей (например) в нефтепромышленности.
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