Запишите свои примеры в таблицы фото!!!

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Запишите свои примеры в таблицы фото!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый столбик(существительные 3 скл.) : вещь, рожь, помощь, ночь, мышь, дочь второй столбик(глаголы): смотришь , любишь, ненавидишь, беречь, стричь, помочь, спрячь, учишься
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