Масса пяти одинаковых дынь 10 кг.какая масса восьми одинаковых арбузов ,если арбуз на 3 кг тяжелее за дыню?
Математика
Масса пяти одинаковых дынь 10 кг.какая масса восьми одинаковых арбузов ,если арбуз на 3 кг тяжелее за дыню?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10:5=2 кг 1 дыня 2)2+3=5 кг 1 арбуз 3)5*8=40 кг весят 8 арбузов
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