Помогите пожалуйста Решите систему уравнений методом подстановки2 x+3y=6 y/2=x/5
Алгебра
Помогите пожалуйста Решите систему уравнений методом подстановки2 x+3y=6 y/2=x/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из второго уравнения х=5у/2 подставляем во второе уравнение 5у/2+3у=6 2,5у+3у=5,5у=6 у=5/6 х=25/12
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