Прошу спасите!!! действия полностью, а не только ответы!!!
Математика
Прошу спасите!!! действия полностью, а не только ответы!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
529. 1)1/3-2/3=(1-2)/3= - 1/3 2)- 2/5 + 3/5 =(-2+3)/5=1/5 3) вроде тоже что и 2?)) 4)-3/7-4/7=(-3-4)/7=-7/7=-1 5) 5/8+7/8=(5+7)/8=12/8=1 4/8=1 1/2 6)-1/9-2/9=(-1-2)/9=-3/9=-1/3 530. 1) 21-(-3)=21+3=24 2)3,7-(-1,3)=3,7+1,3=5 3) 1/6-((5-7)/12)=1/6-((-2)/12)=1/6-(-1/6)=1/6+1/6=2/6=1/3 4)-13-(-12)=-13+12=-1 5)4,5-(-2,5)=4,5+2,5=7 6) -5/8-(5/8-8/8)=-5/8-((5-8)/8)=-5/8-(-3/8)=-5/8+3/8=-2/8=-1/4 7)-18-4=-22 8)-0,25-1=-1,25 9)-2/9-(9/9-8/9)=-2/9-1/9=-3/9=-1/3
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