Мне нужно написать интервью с царевной по сказке Пушкина сказка о мертвой царевне
Литература
Мне нужно написать интервью с царевной по сказке Пушкина сказка о мертвой царевне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что царевна была мудра велика и умом и всем взяла она мне понравилась тем что она хорошая
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