З пункту А в пункт Б відстань між якими 860 Км виїхав автомобіль зі швидкістю 70 кіло??етрів за годину.Через 2год виїхав інший автомобіль зі швидкістю 50 км за годину.На якій відстані вони зустрінуться?

Физика
З пункту А в пункт Б відстань між якими 860 Км виїхав автомобіль зі швидкістю 70 кіло??етрів за годину.Через 2год виїхав інший автомобіль зі швидкістю 50 км за годину.На якій відстані вони зустрінуться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                      Решение. S = 860 км          Возможны 2 варианта, при которых автомобили встретятся:   v₁ = 70 км/ч        1) Автомобили двигаются навстречу друг другу, то есть v₂ = 50 км/ч          второй автомобиль выехал из пункта Б. t₂= 2 ч                2) Второй автомобиль так же выехал из пункта Б, но ----------------        первый его догоняет. То есть автомобили движутся в   S₁ - ? S₂ - ?         одну сторону.                            Во всех остальных случаях автомобили не встретятся                            никогда..)) Решаем первый вариант.            К моменту старта второго, первый успеет проехать:                                                                        S₀ = v₁t₂ = 70*2 = 140 (км)            До встречи автомобилям останется проехать:                                                                 S₃ = S-S₀ = 860-140 = 720 (км)                    Скорость сближения автомобилей:                                                                  v = v₁+v₂ = 70+50 = 120 (км/ч)            Время до встречи:                                            t = S₃/v = 720:120 = 6 (ч)            Таким образом, расстояние от Б до места встречи:                                            S₂ = v₂t = 50*6 = 300 (км)            Расстояние от А, соответственно:                                            S₁ = S-S₂ = 860-300 = 560 (км) Ответ: 560 км от А и 300 км от Б. Решаем второй вариант:            К моменту старта второго, первый проедет те же                                            S₀ = 70*2 = 140 (км)            И расстояние будет то же:                                            S₃ = S-S₀ = 860-140 = 720 (км)            А вот скорость сближения будет другой:                                            v = v₁ - v₂ = 70 - 50 = 20 (км/ч)            Время до встречи:                                            t = S₃/v = 720 : 20 = 36 (ч)            Расстояние от Б:                                            S₂ = v₂t = 50*36 = 1800 (км)            Расстояние от А:                                            S₁ = S+S₂ = 860+1800 = 2660 (км) Ответ: 2660 км от А и 1800 км от Б                
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