З пункту А в пункт Б відстань між якими 860 Км виїхав автомобіль зі швидкістю 70 кіло??етрів за годину.Через 2год виїхав інший автомобіль зі швидкістю 50 км за годину.На якій відстані вони зустрінуться?

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Дано: Решение. S = 860 км Возможны 2 варианта, при которых автомобили встретятся: v₁ = 70 км/ч 1) Автомобили двигаются навстречу друг другу, то есть v₂ = 50 км/ч второй автомобиль выехал из пункта Б. t₂= 2 ч 2) Второй автомобиль так же выехал из пункта Б, но ---------------- первый его догоняет. То есть автомобили движутся в S₁ - ? S₂ - ? одну сторону. Во всех остальных случаях автомобили не встретятся никогда..)) Решаем первый вариант. К моменту старта второго, первый успеет проехать: S₀ = v₁t₂ = 70*2 = 140 (км) До встречи автомобилям останется проехать: S₃ = S-S₀ = 860-140 = 720 (км) Скорость сближения автомобилей: v = v₁+v₂ = 70+50 = 120 (км/ч) Время до встречи: t = S₃/v = 720:120 = 6 (ч) Таким образом, расстояние от Б до места встречи: S₂ = v₂t = 50*6 = 300 (км) Расстояние от А, соответственно: S₁ = S-S₂ = 860-300 = 560 (км) Ответ: 560 км от А и 300 км от Б. Решаем второй вариант: К моменту старта второго, первый проедет те же S₀ = 70*2 = 140 (км) И расстояние будет то же: S₃ = S-S₀ = 860-140 = 720 (км) А вот скорость сближения будет другой: v = v₁ - v₂ = 70 - 50 = 20 (км/ч) Время до встречи: t = S₃/v = 720 : 20 = 36 (ч) Расстояние от Б: S₂ = v₂t = 50*36 = 1800 (км) Расстояние от А: S₁ = S+S₂ = 860+1800 = 2660 (км) Ответ: 2660 км от А и 1800 км от Б