В ветхом завете сказано"И простёр он руку свою,и расступились воды" что предшествовало этому сюжету ,а что было дальше

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В ветхом завете сказано"И простёр он руку свою,и расступились воды" что предшествовало этому сюжету ,а что было дальше

Автор: Гость