В ветхом завете сказано"И простёр он руку свою,и расступились воды" что предшествовало этому сюжету ,а что было дальше
История
В ветхом завете сказано"И простёр он руку свою,и расступились воды" что предшествовало этому сюжету ,а что было дальше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дальше Мойсей перевёл евреев через воды , которые расступились перед ним . Как то так
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