11-2'8/27- b если b равен 6 1/5:8 11/20 19 ,33/40
Математика
11-2'8/27- b если b равен 6 1/5:8 11/20 19 ,33/40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-2/8-27 = 33/40=61/5*8 8,5-56
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