В равнобедренной трапеции основания равны 8 см и 16 см, а угол при основании равен 45 градусов. Чему равна площадь трапеции?

Геометрия
В равнобедренной трапеции основания равны 8 см и 16 см, а угол при основании равен 45 градусов. Чему равна площадь трапеции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВСД - р/б трапеция BC<AD  - основания ВС=8 см АД=16 см уг ВАД = 45* Найти S -? Решение: 1) Опустим высоту ВН. АН=(АД-ВС):2  АН=4 см 2) Рассм  теуг АВН ( уг Н=90*) Он р/б по признаку, так как углы при основании равны по 45* ( один из условия, второй найден по теореме о сумме углов треугольника: 180*-90*-45*=45*). Значит АН=НВ=4 см 3) S=(BC+AD)/2  * BH     S=12*4=48 кв см
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