В равнобедренной трапеции основания равны 8 см и 16 см, а угол при основании равен 45 градусов. Чему равна площадь трапеции?

Гость: Гость:

Дано: АВСД - р/б трапеция BC<AD - основания ВС=8 см АД=16 см уг ВАД = 45* Найти S -? Решение: 1) Опустим высоту ВН. АН=(АД-ВС):2 АН=4 см 2) Рассм теуг АВН ( уг Н=90*) Он р/б по признаку, так как углы при основании равны по 45* ( один из условия, второй найден по теореме о сумме углов треугольника: 180*-90*-45*=45*). Значит АН=НВ=4 см 3) S=(BC+AD)/2 * BH S=12*4=48 кв см