ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Заполнить таблицу: движение протеста ДАЮ 30 баллов!!!

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ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Заполнить таблицу: движение протеста ДАЮ 30 баллов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левеллеры 1)Джон Лильберн 2)Низы армии 3)требовали равные права для всех граждан Диггеры 1) Джерард Уинстенли 2) копатели 3)требовали наделить крестьян землями
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