Помогите пожалуйста! Как называется 1/1000 т- это ?, 1/10 м - это ?, 1/24 суток - это ?, 1/60 часа - это?
Математика
Помогите пожалуйста! Как называется 1/1000 т- это ?, 1/10 м - это ?, 1/24 суток - это ?, 1/60 часа - это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/1000 тонны-это килограмм,1/10 метра-это дециметр,1/24 суток-это час,1/60 часа-это минута
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