Помогите пожалуйста! Как называется 1/1000 т- это ?, 1/10 м - это ?, 1/24 суток - это ?, 1/60 часа - это?

Математика

Помогите пожалуйста! Как называется 1/1000 т- это ?, 1/10 м - это ?, 1/24 суток - это ?, 1/60 часа - это?

Автор: Гость