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Функция задана формулой f(x)=3√x-1. Найти f(16)
Математика
Функция задана формулой f(x)=3√x-1. Найти f(16)
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